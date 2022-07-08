Чісора: Нам необхідно, щоб Джошуа переміг Усика

Британський боксер хоче, щоб українець програв

Британський боксер Дерек Чісора сподівається, що його співвітчизник Ентоні Джошуа зуміє в реванші зупинити Олександра Усика, щоб потім провести бій проти Тайсона Ф'юрі.

Про це заявив сам боксер.

"Ми хочемо, щоб Ей Джей вийшов на ринг із правильним настроєм та нокаутував цього хлопця. Нам необхідно, щоб Джошуа переміг у цьому поєдинку. Йому краще вийти та померти на рингу. Нам потрібна його перемога, тут не може бути інших варіантів.

Актуально: Усик та Джошуа провели дуель поглядів у Лондоні

Чи повернеться Тайсон Ф'юрі заради бою з Джошуа? Він нікуди не йшов. Тайсон Ф'юрі нібито йде і звільняє титул, але це не так. Не вірте йому, він бреше", - сказав Чісора.

Реванш Олександр Усик - Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня у Джидді. У першому бою українець впевнено виграв за очками.