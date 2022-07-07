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Усик записав відеозвернення бійцям ЗСУ

Сьогодні 18:53 156 0
Усик записав відеозвернення бійцям ЗСУ
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Олександр Усик записав відеозвернення до бійців ЗСУ. 

Про це повідомив колишній воротар Динамо Святослав Сирота.

"Це відео наш друже надіслав на підтримку хлопців, коли ми були на позиціях. Ми дивилися його всім розрахунком. Для нас це було дуже важливо! Інколи почуваєш себе там кинутим, нікому не потрібним. Здається, що всі про тебе забули. Особливо, коли відсутній зв'язок або перебуваєш в оточенні".

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"Хоча це не так. Я знаю, що про кожного з хлопців пам'ятають, люблять та чекають родини, друзі, просто знайомі. Не чекайте, не вагайтеся, пишіть хлопцям, записуйте відео на підтримку. Вони мають знати та почувати, що вони потрібні всім нам. Це надихає, це підтримує, це стимулює".

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"Пишіть хлопцям кожний день! Дякую всім, хто допомагає наблизити перемогу і підтримати наших бійців! Слава та вдячність українцям! Слава та вдячність ЗСУ! Перемога буде за нами!", - написав Сирота.

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Допис, поширений Sviatoslav Syrota Official (@sviatoslav_syrota)

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