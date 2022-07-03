Українець Іванов завоював пояс IBF International

Українець переміг суперника з Польщі

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Петро Іванов (16-0, 11 КО) завоював чемпіонський пояс IBF International у другій середній вазі.

В рамках вечора боксу в Ердінгу (Німеччина) українець розібрався з поляком Робертом Талареком (26-15-3, 18 КО).

Іванов мав перевагу, але суперник українця протримався майже всю дистанцію. Але у 12-му раунді українець своїми атаками змусив капітулювати поляка.

В останньому раунді Іванов чотири рази відправляв Таларека до нокдауну, і суддя зрештою зупинив бій.