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Українець Іванов завоював пояс IBF International

Сьогодні 08:41 175 0
Українець переміг суперника з Польщі
Українець Іванов завоював пояс IBF International
#Петро Іванов

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Петро Іванов (16-0, 11 КО) завоював чемпіонський пояс IBF International у другій середній вазі.

В рамках вечора боксу в Ердінгу (Німеччина) українець розібрався з поляком Робертом Талареком (26-15-3, 18 КО).

Іванов мав перевагу, але суперник українця протримався майже всю дистанцію. Але у 12-му раунді українець своїми атаками змусив капітулювати поляка.

В останньому раунді Іванов чотири рази відправляв Таларека до нокдауну, і суддя зрештою зупинив бій.

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Допис, поширений IVANOV PETRO🇺🇦🇩🇪 (@ivanovpetro_official)

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