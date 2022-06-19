Промоушен Glory позбувся всіх російських бійців

Джерело - sport.ua.
Відомий кікбоксерський промоушен Glory звільнив усіх бійців із росії.
Про це йдеться в повідомленні промоушена.
Таке рішення ухвалено через воєнне вторгнення російської федерації на територію України.
Організація повідомляє, що "зіткнулася з низкою перешкод, які унеможливили проведення поєдинків для російських спортсменів, включаючи логістичні заборони, проблеми безпеки, блокування грошових переказів в умовах світових фінансових санкцій проти росії, а також небажання суперників змагатися з росіянами".
Також росіян позбавили місць у всіх рейтингах.
Нагадаємо, Тайсон підтримав Україну.