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Чому Володимир Кличко гідний потрапляння в Міжнародний зал боксерської слави

Сьогодні 16:26 4660 0
На вихідних відбулася урочиста церемонія, на якій українця прийняли в пантеон найкращих
Чому Володимир Кличко гідний потрапляння в Міжнародний зал боксерської слави

Джерело - Чемпіон.

Введення українця в Зал слави більшість сприйняло з ентузіазмом, але деякі відверті хейтери  і досі дорікають Володимиру на відсутність серйозних супротивників. Однак, є багато причин, за якими Кличко-молодший є безумовно гідним членом Залу слави.

Більше перемог в чемпіонських боях, ніж у будь-якого чемпіона хевівейту

Хоча його найбільші критики стверджували, що Кличко не бився з достатньою кількістю талановитих суперників, факт залишається фактом: українець є рекордсменом за кількістю перемог в чемпіонських поєдинках в суперважкій вазі за всю кар'єру. Їх 23 (!). Крім того, Володимир також є світовим рекордсменом по утриманню титулу чемпіона світу в хевівейті протягом найтривалішого періоду. Він провів 4 382 дня в якості чемпіона світу в суперважкій вазі. Це рівно 12 років (!). Цей період тривав з 14 жовтня 2000 року по 8 березня 2003 року та з  22 квітня 2006 року по 28 листопада 2015 року.

Ера Кличків

З 2004-го по 2015-й рік Володимир був половиною так званої "Ери Кличків" - періоду, коли разом з братом Віталієм українці домінували в хевівейті. Фактично, в суперважкому дивізіоні були дві ліги – Ліга Чемпіонів (Кличко) та решта. Це був період натхнення для перспективних боксерів, які захоплювалися братами за їх професіоналізм і увагу до деталей до і під час бою.

Респектабельний професіонал

Варто відзначити Володимира Кличка як людину і бійця. У перемогах або поразках українець завжди був надзвичайно великодушний. Він майже завжди шанобливо ставився до своїх суперників. Навіть в самих жарких поєдинках проти Девіда Хея українець зумів піднятися над шумом і зберегти моральний авторитет. Чинний чемпіон світу в хевівейті британець Ентоні Джошуа відкрито називав Володимира своїм кумиром. До речі, всі чемпіони світу останніх років набиралися досвіду в тренувальному таборі українця. Це і Ентоні Джошуа, і Тайсон Фьюрі, і Деонтей Вайлдер, і Олександр Усик.  

Максим Розенко, Чемпіон

 

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