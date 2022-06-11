Ф’юрі почав перемовини про бій з переможцем поєдинку Усик - Джошуа

Боксер хоче бути абсолютним чемпіоном світу

Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) планує провести поєдинок проти переможця бою між володарем титулів WBA, WBO та IBF Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це повідомляє Daily Mail.

Поєдинок українця та британця стане приквелом до протистояння переможця з Ф’юрі. Чемпіон WBC почав перемовини з приводу потенційного бою за абсолютне чемпіонство у надважкій вазі.

Усик та Джошуа проведуть реванш 20 серпня. Відповідне оголошення очікується на наступному тижні, гонорар оцінюється у 100 мільйонів доларів.

Нагадаємо Усик утримує лідерство в рейтингу pound for pound.