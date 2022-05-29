Девіс - про реванш з Ромеро: Не думаю, що люди заслуговують на це, коли опиняються у такому нокауті

Регулярний чемпіон WBA у легкій вазі Джервонта Девіс (27-0, 25 KO) не планує проводити реванш з Роландо Ромеро (14-1, 12 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Я не думаю, що люди заслуговують на реванш, коли опиняються в такому нокауті. Я не намагаюся жартувати. Інша річ, якби до нокауту це був гарний бій, 9-10 раундів, а потім хтось упіймав би його класним ударом.

Але я гадаю, що вигравав на суддівських картках. Я почав розігріватись по ходу бою. Не думаю, що нам необхідний реванш, але мої вуха відкриті для всіх, хто хоче побитися зі мною в легкій вазі. Тут я почуваюся комфортно", - сказав Джервонта.