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Девіс - про реванш з Ромеро: Не думаю, що люди заслуговують на це, коли опиняються у такому нокауті

Сьогодні 21:25 137 0
Джервонта прокоментував свою перемогу
Девіс - про реванш з Ромеро: Не думаю, що люди заслуговують на це, коли опиняються у такому нокауті
#Джервонта Девіс, #Роландо Ромеро

Джерело - Bad Left Hook.

Регулярний чемпіон WBA у легкій вазі Джервонта Девіс (27-0, 25 KO) не планує проводити реванш з Роландо Ромеро (14-1, 12 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Я не думаю, що люди заслуговують на реванш, коли опиняються в такому нокауті. Я не намагаюся жартувати. Інша річ, якби до нокауту це був гарний бій, 9-10 раундів, а потім хтось упіймав би його класним ударом.

Але я гадаю, що вигравав на суддівських картках. Я почав розігріватись по ходу бою. Не думаю, що нам необхідний реванш, але мої вуха відкриті для всіх, хто хоче побитися зі мною в легкій вазі. Тут я почуваюся комфортно", - сказав Джервонта.

Нагадаємо Джервонта нокаутував Ромеро у 6-му раунді. 

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