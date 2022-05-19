Джерело - Чемпіон.
Мер Києва та колишній чемпіон світу з боксу Віталій Кличко привітав українців з Днем вишиванки.
Відповідний пост він виклав у соцмережах.
"Друзі! З Днем вишиванки вас! Сьогодні національне вбрання - не тільки символ українства. Це як маніфест: нашої боротьби, нескореності, гордості за свій народ і свою країну!".
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"Разом ми все подолаємо, разом ми переможемо! Україна - держава вільних і сильних людей! Слава Україні! Мені вже пообіцяли вишити нову сорочку. Особливу - на Перемогу", - написав Кличко.