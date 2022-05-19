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Кличко привітав українців з Днем вишиванки

Сьогодні 15:03 210 0
Ексчемпіон світу з боксу звернувся до українців
Кличко привітав українців з Днем вишиванки
#Віталій Кличко

Джерело - Чемпіон.

Мер Києва та колишній чемпіон світу з боксу Віталій Кличко привітав українців з Днем вишиванки.

Відповідний пост він виклав у соцмережах.

"Друзі! З Днем вишиванки вас! Сьогодні національне вбрання - не тільки символ українства. Це як маніфест: нашої боротьби, нескореності, гордості за свій народ і свою країну!".

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"Разом ми все подолаємо, разом ми переможемо! Україна - держава вільних і сильних людей! Слава Україні! Мені вже пообіцяли вишити нову сорочку. Особливу - на Перемогу", - написав Кличко.

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