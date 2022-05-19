Ексчемпіон світу з боксу звернувся до українців

Джерело - Чемпіон.

Мер Києва та колишній чемпіон світу з боксу Віталій Кличко привітав українців з Днем вишиванки.

Відповідний пост він виклав у соцмережах.

"Друзі! З Днем вишиванки вас! Сьогодні національне вбрання - не тільки символ українства. Це як маніфест: нашої боротьби, нескореності, гордості за свій народ і свою країну!".

Актуально: Усик частину гонорару за бій з Джошуа віддасть на підтримку армії