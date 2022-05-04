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Кличко: Зеленському варто запросити до Києва президента Німеччини

Сьогодні 10:18 461 0
Ексчемпіон світу Володимир Кличко дав пораду президенту України
Кличко: Зеленському варто запросити до Києва президента Німеччини
#Володимир Кличко

Джерело - Чемпіон.

Президенту України Володимиру Зеленському варто запросити до Києва президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Про це заявив ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко.

"Лідер Християнсько-демократичного союзу, найбільшої опозиційної партії Німеччини, Фрідріх Мерц сьогодні перебував у Києві. Він зустрівся з вищим керівництвом України, а також зустрівся з мером Києва. Він висловив підтримку та запевнив у подальшій допомозі нашій державі, ми дуже вдячні".

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"Німеччина була збентежена і все ще дискутує про те, що Україна відмовилася приймати президента Німеччини, який нещодавно планував відвідати Київ з чотирма колегами з інших країн. Зараз не час для емоцій і зайвого красномовства. Я переконаний, що президенту Зеленському все ж варто зробити політично виважений крок і запросити до Києва президента Німеччини, стратегічного партнера України".

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"Сьогодні нам потрібно об’єднати позицію європейців - так ми досягнемо більших успіхів для нашої країни та перемоги у битві з російським агресором", - написав Кличко.

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Допис, поширений Wladimir Klitschko (@klitschko)

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