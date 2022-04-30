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Арум: Усик був би найкращим боксером, з яким бився Ф’юрі

Сьогодні 15:39 100 0
Промоутер сподівається, що бій таки може відбутися
Арум: Усик був би найкращим боксером, з яким бився Ф’юрі
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Боб Арум

Джерело - Fight Hype.

Відомий промоутер Боб Арум продовжує сподіватися на те, що бій Тайсона Ф’юрі з Олександром Усиком можливий, незважаючи на те, що британець оголосив про завершення кар’єри.

Про це заявив промоутер.

"Я не знаю, який бій найбільш привабливий для Ф’юрі - з Усиком або з Джошуа. Я мало що знаю про Джошуа, оскільки ніколи не зустрічався й не розмовляв з ним. Але Усик - мій друг.

Мабуть, найбільш привабливим для Ф’юрі буде бій з Джошуа, тому що він теж британець. Але я не думаю, що цей поєдинок більший, ніж з Усиком.

Усик був би найкращим боксером, із яким би коли-небудь бився Ф’юрі. Я не знаю, як Тайсон би відреагував на це. 

У боксі існує думка, що хороший великий хлопець поб’є хорошого маленького хлопця. Тут нам треба ще дивитися, але Усик – видатний боєць. Ентоні Джошуа – дуже добрий боксер, але навряд чи він видатний", - зазначив Арум.

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