Арум: Усик був би найкращим боксером, з яким бився Ф’юрі

Відомий промоутер Боб Арум продовжує сподіватися на те, що бій Тайсона Ф’юрі з Олександром Усиком можливий, незважаючи на те, що британець оголосив про завершення кар’єри.

Про це заявив промоутер.

"Я не знаю, який бій найбільш привабливий для Ф’юрі - з Усиком або з Джошуа. Я мало що знаю про Джошуа, оскільки ніколи не зустрічався й не розмовляв з ним. Але Усик - мій друг.

Мабуть, найбільш привабливим для Ф’юрі буде бій з Джошуа, тому що він теж британець. Але я не думаю, що цей поєдинок більший, ніж з Усиком.

Усик був би найкращим боксером, із яким би коли-небудь бився Ф’юрі. Я не знаю, як Тайсон би відреагував на це.

У боксі існує думка, що хороший великий хлопець поб’є хорошого маленького хлопця. Тут нам треба ще дивитися, але Усик – видатний боєць. Ентоні Джошуа – дуже добрий боксер, але навряд чи він видатний", - зазначив Арум.