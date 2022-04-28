Атлас: Не думаю, що Ф'юрі можна поставити у ТОП-5 боксерів важкої ваги в історії

Американський тренер Тедді Атлас поділився думками про чемпіона WBC у важкій вазі Тайсона Ф'юрі.

"Я не думаю, що його можна поставити у ТОП-5 боксерів важкої ваги в історії. Зробити його найкращим британським боксером цієї вагової категорії без проблем.

Так, Леннокс Льюїс був чудовим боксером, але, безумовно, у нього є поразки. Я думаю, що Ф'юрі став би кращим британським важкоатлетом.

Ф'юрі - непереможений, але нехай він битиметься з Усіком, і тоді вже я почну думати про нього. Я тоді почну думати не про те, що він найбільший боєць усіх часів, але про те, що, можливо, йому потрібно дозволити потрапити до ТОП-5.

Якщо ми говоримо про найкращих бійців усіх часів, то маємо на увазі Джо Луїса, Мохаммеда Алі, Джорджа Формана, Джека Джонсона і таке інше. Потім у нас є Ларрі Холмс та багато інших. Боже, Джо Фрейзер та Майк Тайсон", - сказав Атлас.