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Атлас: Не думаю, що Ф'юрі можна поставити у ТОП-5 боксерів важкої ваги в історії

Сьогодні 20:41 75 0
Британець не вразив легендарного тренера
Атлас: Не думаю, що Ф'юрі можна поставити у ТОП-5 боксерів важкої ваги в історії
#Тайсон Ф'юрі

Джерело - Boxing 247.

Американський тренер Тедді Атлас поділився думками про чемпіона WBC у важкій вазі Тайсона Ф'юрі.

"Я не думаю, що його можна поставити у ТОП-5 боксерів важкої ваги в історії. Зробити його найкращим британським боксером цієї вагової категорії без проблем.

Так, Леннокс Льюїс був чудовим боксером, але, безумовно, у нього є поразки. Я думаю, що Ф'юрі став би кращим британським важкоатлетом.

Ф'юрі - непереможений, але нехай він битиметься з Усіком, і тоді вже я почну думати про нього. Я тоді почну думати не про те, що він найбільший боєць усіх часів, але про те, що, можливо, йому потрібно дозволити потрапити до ТОП-5.

Якщо ми говоримо про найкращих бійців усіх часів, то маємо на увазі Джо Луїса, Мохаммеда Алі, Джорджа Формана, Джека Джонсона і таке інше. Потім у нас є Ларрі Холмс та багато інших. Боже, Джо Фрейзер та Майк Тайсон", - сказав Атлас.

Раніше Ф’юрі заявляв про наміри завершити кар’єру. Також була інформація, що його не цікавить бій з переможцем реваншу Усик - Джошуа.

Нагадаємо Ф'юрі нокаутував Вайта та захистив титул WBC.

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