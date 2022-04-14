Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 12:40 44903
Визначився розклад збірної України у Лізі націй
Сьогодні 17:42 26
УЄФА визначила дату матчу Шотландія - Україна
Сьогодні 17:27 107
Яремчук - один з найкращих гравців Бенфіки в матчі з Ліверпулем
Сьогодні 09:20 411
Вест Гем Ярмоленка зіграє з Ліоном, Барселона прийматиме Айнтрахт: розклад матчів 1/4 Ліги Європи
Сьогодні 08:46 355
Визначились півфіналісти Ліги чемпіонів 2021/22
Сьогодні 06:07 1683
Бенфіка з голом Яремчука зіграла внічию з Ліверпулем, Манчестер Сіті Зінченка вибив Атлетіко. Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:01 887
Ліверпуль - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів
Вчора 21:43 2281
Натуралізовану росіянку Сідорову виключили зі складу збірної України
Вчора 20:11 832
Три натуралізовані росіянки виключені зі складу збірної України
Вчора 19:11 771
Прямі трансляції

Гірн: Найімовірніше, ви побачите поруч з Джошуа кілька нових осіб

Сьогодні 14:20 260 0
Британський промоутер розповів про підготовку Джошуа до бою з Усиком
Гірн: Найімовірніше, ви побачите поруч з Джошуа кілька нових осіб
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - Boxing News 24.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа може змінити свій тренерський штаб.

Про це заявив промоутер британця Едді Гірн.

"Я думаю, що у його команді буде деяке поповнення. Очевидно, що подібні рішення ухвалює особисто Джошуа. Коли прийде час, він зробить оголошення з цього приводу. Ми говорили про це з ним кілька днів тому".

  АктуальноКонтракт на реванш Усик - Джошуа досі не підписаний

"Найімовірніше, ви побачите поруч із ним кілька нових осіб. Але, можу сказати, що Ентоні почувається комфортно. На цю мить він тренується, знаходиться у чудовій формі і готовий битися. Моя робота полягає у тому, щоб організувати бій, укласти контракт та просувати поєдинок. Підготовка – це робота його команди. Я впевнений, що вони зроблять правильно", - сказав Гірн.

Нагадаємо, Усик розпочав підготовку до бою з Джошуа.

Коментарі ()
Популярне зараз
Скандальний президент Стяуа назвав українських захисників Маріуполя нацистами Скандальний президент Стяуа назвав українських захисників Маріуполя нацистами 6020 2
Ліверпуль - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Ліверпуль - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 2281
Гравець збірної України закликав до сепаратизму та назвав львів'ян нацистами Гравець збірної України закликав до сепаратизму та назвав львів'ян нацистами 18110 9
Яремчук забив гол Ліверпулю у чвертьфіналі Ліги чемпіонів ВІДЕО Яремчук забив гол Ліверпулю у чвертьфіналі Ліги чемпіонів ВІДЕО 5813
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 44903
Атлетико - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Атлетико - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 3108
Рекомендуємо
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 12660 24
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 7079
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 36824
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 5772
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 21623 4
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 14798 1