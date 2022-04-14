Гірн: Найімовірніше, ви побачите поруч з Джошуа кілька нових осіб

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа може змінити свій тренерський штаб.

Про це заявив промоутер британця Едді Гірн.

"Я думаю, що у його команді буде деяке поповнення. Очевидно, що подібні рішення ухвалює особисто Джошуа. Коли прийде час, він зробить оголошення з цього приводу. Ми говорили про це з ним кілька днів тому".

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"Найімовірніше, ви побачите поруч із ним кілька нових осіб. Але, можу сказати, що Ентоні почувається комфортно. На цю мить він тренується, знаходиться у чудовій формі і готовий битися. Моя робота полягає у тому, щоб організувати бій, укласти контракт та просувати поєдинок. Підготовка – це робота його команди. Я впевнений, що вони зроблять правильно", - сказав Гірн.