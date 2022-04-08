Віталій Кличко: Хворий путін хоче відновити Радянський Союз

Вічний чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі, а також київський міський голова Віталій Кличко у спілкуванні з владою канадського міста Торонто розповів про причини російської агресії.

"Кожен із вас повинен розуміти причину цієї війни, цієї безглуздої війни, яка зараз йде у нашій рідній країні. Причина проста: ми, українці, хочемо збудувати сучасну демократичну державу і бути частиною європейської сім'ї.

Президент росії владімір путін і російський уряд дуже хочуть відновити Радянський Союз, побудувати російську імперію та окупувати Україну. Путін хворий, тому що нормальна людина ніколи не влаштує таку болючу трагедію для багатьох народів", - сказав Кличко.