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Віталій Кличко: Хворий путін хоче відновити Радянський Союз

Сьогодні 19:11 281 0
Мер Києва - про те, чому український народ битиметься до останнього
Віталій Кличко: Хворий путін хоче відновити Радянський Союз
#Віталій Кличко

Джерело - Чемпіон.

Вічний чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі, а також київський міський голова Віталій Кличко у спілкуванні з владою канадського міста Торонто розповів про причини російської агресії.

"Кожен із вас повинен розуміти причину цієї війни, цієї безглуздої війни, яка зараз йде у нашій рідній країні. Причина проста: ми, українці, хочемо збудувати сучасну демократичну державу і бути частиною європейської сім'ї.

Президент росії владімір путін і російський уряд дуже хочуть відновити Радянський Союз, побудувати російську імперію та окупувати Україну. Путін хворий, тому що нормальна людина ніколи не влаштує таку болючу трагедію для багатьох народів", - сказав Кличко.

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