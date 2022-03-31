Олександр Усик претендував на звання найкращому боксеру

Джерело - The Ring.

Колишні чемпіони світу в суперважкій вазі Віталій і Володимир Клички отримали премію за мужність від Американської асоціації журналістів, що пишуть про бокс (BWAA).

Про це повідомляє The Ring.

Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес (57-1, 39 КО) - найкращий боксер 2021 року.

На звання найкращого боксера року також претендували Олександр Усик, Ноніто Донейр, Стівен Фултон, Тайсон Ф’юрі, Джош Тейлор.

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Наставника Канело Едді Рейносо визнано найкращим тренером року. Він випередив Анатолія Ломаченко, Карлоса Кастано, Хавіеля Сентено, Бена Девісона.

Бій року – завершення трилогії Тайсона Ф’юрі та Деонтея Вайлдера.