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Брати Клички отримали премію за мужність від Американської асоціації журналістів

Сьогодні 18:53 32 0
Олександр Усик претендував на звання найкращому боксеру
Брати Клички отримали премію за мужність від Американської асоціації журналістів
#Віталій Кличко, #Володимир Кличко, #Олександр Усик, #Анатолій Ломаченко

Джерело - The Ring.

Колишні чемпіони світу в суперважкій вазі Віталій і Володимир Клички отримали премію за мужність від Американської асоціації журналістів, що пишуть про бокс (BWAA).

Про це повідомляє The Ring.

Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес (57-1, 39 КО) - найкращий боксер 2021 року.

На звання найкращого боксера року також претендували Олександр Усик, Ноніто Донейр, Стівен Фултон, Тайсон Ф’юрі, Джош Тейлор.

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Наставника Канело Едді Рейносо визнано найкращим тренером року. Він випередив Анатолія Ломаченко, Карлоса Кастано, Хавіеля Сентено, Бена Девісона.

Бій року – завершення трилогії Тайсона Ф’юрі та Деонтея Вайлдера.

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