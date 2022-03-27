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Дружина Усика відреагувала на захоплення їх будинку російськими військовими

Сьогодні 18:43 497 0
Катерина Усик прокоментувала захоплення їх будинку у Ворзелі
Дружина Усика відреагувала на захоплення їх будинку російськими військовими
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Катерина Усик

Джерело - Чемпіон.

Катерина Усик, дружина чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО), відреагувала на захоплення їх будинку російськими військовими.

Про це вона розповіла Instagram.

"Зі мною все гаразд, з моєю сім'єю все гаразд. Це правда, в моєму домі оселилися орки, не знаю, може, сьогодні вони звідти виїхали, але це не так важливо.

Мене більше цікавлять мої сусіди, мої люди, які поряд живуть у Ворзелі, яких потрібно терміново врятувати – це найцінніше та найважливіше.

Дай боже, щоб у них все було добре, щоб вони вибралися – це єдине, про що я зараз молюся.

Всім миру, добра. Україна – понад усе", – розповіла Катерина Усик.

Нагадаємо, у будинку Усика оселилися російські окупанти.

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