Захарєєв виграв золото чемпіонату Європи

Джерело - fbu.org.ua.
Український боксер Юрій Захарєєв виграв чемпіонат Європи серед спортсменів віком до 22 років.
Про це повідомляє ФБУ.
У фіналі українець, який виступає у ваговій категорії до 71 кілограма, переміг валлійця Крофта Гарана. У листопаді 2021-го Захарєєв став чемпіоном світу серед дорослих.
Також сьогодні Андрій Єфимович (до 48 кг) поступився Луці Кублашвіллі (Грузія) і здобув срібло змагань, Максим Власюк (до 60 кг) програв Розенову Радославу (Болгарія) і виграв срібну медаль.
Іван Сапун (до 86 кг) поступився Яну Заку (Ізраїль) і став віцечемпіоном Європи.
Раніше Кличко допоміг 19-річному чемпіону світу з квартирою.