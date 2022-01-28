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Вірчис перед смертю вимагав від Мангера повернути борг

Сьогодні 18:38 657 0
У Вірчіса був конфлікт з Мангером
Вірчис перед смертю вимагав від Мангера повернути борг
#Бокс, #Володимир Вірчіс, #Владислав Мангер

Джерело - Чемпіон.

Колишній боксер Володимир Вірчис, який наклав на себе руки, звертався з вимогою повернути борги до ексголови Херсонської облради Владислава Мангера.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Хто замовив Катю Гандзюк?

Мангера звинувачують в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

"Один із друзів та публічних захисників Мангера – професійний боксер Володимир Вірчис – вимагав у Мангера повернути йому гроші. Розмова про борги відбувалася під час перерви. Мангер був захищений скляним кубом, але все ж таки виглядав наляканим. Зрештою, він попросив Вірчиса "не влаштовувати сцени.

Вірчис викликався бути поручителем Мангера в суді, брехав слідству про стан здоров'я Мангера, коли той переховувався в лікарні в 2020 році... В останні місяці Владислав Мангер скаржиться, що не може утримувати адвокатів та своїх поручителів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, український боксер Вірчіс наклав на себе руки.

Раніше у поліції назвали деталі смерті Вірчіса.

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