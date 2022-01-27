Джошуа зруйнував плани Усика та Ф'юрі про бій за звання абсолютного чемпіона світу

Бій за звання абсолютного чемпіону світу у суперважкій вазі не відбудеться

Британський боксер Ентоні Джошуа не дозволив Тайсону Ф'юрі провести з українцем Олександром Усиком поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу

Про це повідомляє talkSPORT.

Ентоні Джошуа та ще один британець Ділліан Вайт відмовилися від відступних, які їм пропонували за відмову від поєдинків проти Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі, відповідно.

Джошуа за це обіцяли 15 млн фунтів, Вайту - 5 млн фунтів.

Передбачалося, що Джошуа, у разі згоди, зустрінеться з переможцем поєдинку Ф'юрі - Усик. Вайт після цього також мав провести бій з абсолютним чемпіоном світу.

Раніше повідомлялося, що Джошуа готовий почекати з боєм проти Усика.