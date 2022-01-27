Головне
Динамо та Буде/Глімт не виявили сильнішого у контрольному матчі
Сьогодні 13:54 774
Голкіпер Динамо отримав травму носа та струс мозку
Сьогодні 18:44 726
Ф'юрі назвав ім'я наступного суперника
Сьогодні 18:12 782
Шевченко не зможе очолити збірну Польщі - журналіст
Сьогодні 17:38 989
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 16:25 20503
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998
Сьогодні 15:26 9092
Дерев'янченко пояснив відмову змінити вагову категорію
Сьогодні 15:24 386
Ексзахисник Динамо Самбрано потрапив у черговий скандал
Сьогодні 13:25 1611
Збірна України з біатлону прибула до Пекіна
Сьогодні 11:54 371
Динамо цікавиться хавбеком Гоффенгайма
Сьогодні 10:24 841
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції
Контрольний матч. Динамо - Буде/Глімт: онлайн-трансляція. LIVE
Контрольний матч. Динамо - Буде/Глімт: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 12:01 820
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 06:45 303
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 05:26 221
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 04:00 222
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 02:20 244

Джошуа зруйнував плани Усика та Ф'юрі про бій за звання абсолютного чемпіона світу

Сьогодні 19:10 467 0
Бій за звання абсолютного чемпіону світу у суперважкій вазі не відбудеться
Джошуа зруйнував плани Усика та Ф'юрі про бій за звання абсолютного чемпіона світу
Фото - gettyimages
#Вайт, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - espreso.tv.

Британський боксер Ентоні Джошуа не дозволив Тайсону Ф'юрі провести з українцем Олександром Усиком поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу

Про це повідомляє talkSPORT. 

 Ентоні Джошуа та ще один британець Ділліан Вайт відмовилися від відступних, які їм пропонували за відмову від поєдинків проти Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі, відповідно. 

Джошуа за це обіцяли 15 млн фунтів, Вайту - 5 млн фунтів. 

Передбачалося, що Джошуа, у разі згоди, зустрінеться з переможцем поєдинку Ф'юрі - Усик. Вайт після цього також мав провести бій з абсолютним чемпіоном світу. 

Раніше повідомлялося, що Джошуа готовий почекати з боєм проти Усика.

Коментарі ()
Популярне зараз
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 11512
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 34370
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 15926 2
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 20503
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 12761
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 12933
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 10523
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 23376
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 74625
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 1615 2
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 10112
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 84030 1