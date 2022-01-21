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Реал Луніна дізнався суперника у Кубку Іспанії

Сьогодні 14:55 87 0
Стали відомі результати жеребкування
Реал Луніна дізнався суперника у Кубку Іспанії
#Андрій Лунін, #Атлетік, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Відбулось жеребкування пар 1/4 фіналу Кубка Іспанії.

Реал у чвертьфіналі зіграє з Атлетіком, який несподівано вибив Барселону в 1/8 фіналу.

Базовою датою проведення чвертьфіналів обрали 2 лютого.

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