Реал Луніна дізнався суперника у Кубку Іспанії

Джерело - Чемпіон.
Відбулось жеребкування пар 1/4 фіналу Кубка Іспанії.
Реал у чвертьфіналі зіграє з Атлетіком, який несподівано вибив Барселону в 1/8 фіналу.
Базовою датою проведення чвертьфіналів обрали 2 лютого.
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Джерело - Чемпіон.
Відбулось жеребкування пар 1/4 фіналу Кубка Іспанії.
Реал у чвертьфіналі зіграє з Атлетіком, який несподівано вибив Барселону в 1/8 фіналу.
Базовою датою проведення чвертьфіналів обрали 2 лютого.