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Завдяки Усику Україна завершує рік з 4 чемпіонськими поясами, чого очікувати в 2022 році
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Завдяки Усику Україна завершує рік з 4 чемпіонськими поясами, чого очікувати в 2022 році

Сьогодні 17:02 1107 0
Завдяки Усику Україна завершує рік з 4 чемпіонськими поясами, чого очікувати в 2022 році

Джерело - Чемпіон.

За підсумками 2020 року тільки один українець мав пояс чемпіона світу з професійного боксу - Артем Далакян володів титулом WBA у флайвейті. За підсумками 2021 року у нас вже 4 чемпіонських пояси. В цьому заслуга Олександра Усика, який 25 вересня на  Tottenham Hotspur Stadium в Лондоні впевнено переміг британця Ентоні Джошуа за підсумками 12 раундів і завоював відразу три чемпіонських титули в хевівейті - WBA Super, IBF, WBO. Нагадаю, Джошуа після було був госпіталізований з підозрою на перелом очниці.  І Артема Далакяна, який  20 листопада провів в Києві успішний захист свого титула WBA у флайвейті проти панамця Луїса Консепьсона.

На що Україна може розраховувати в 2022 році? Усику доведеться ще раз вийти в ринг проти Джошуа, адже матч-реванш було прописано в контракті на перший бій. І вже у разі позитивного результату двобою можна думати про об’єднувальний поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейте. Єдиний пояс, який зараз не належить Олександрові - це WBC, який знаходиться у власності ще одного британця Тайсона Фьюрі. Нагадаю, саме цім поясом багато років володів чинний мер Києва Віталій Кличко. 

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Також наші сподівання пов'язані з екс-чемпіоном світу Василем Ломаченко. 

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Уродженець Білгород-Дністровського провів в 2021 році два бої, які яскраво виграв і знов наблизився до чемпіонських поєдинків. Ідеальний варіант - бій з австралійцем Джорджем Камбососом за звання абсолютного чемпіона світу в лайтвейті. Адже у Камбососа зараз відразу чотири чемпіонські пояси - WBC Franchise, IBF, WBO і WBA. Українець має всі шанси на перемогу з австралійцем, якщо цей поєдинок відбудеться.

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Тож 2022 рік має стати дуже цікавим для українських фанів бокса. На десерт статистика, скільки чемпіонських титулів в України було за підсумками останніх 22 років. Нагадаю, першим з українців чемпіоном світу став Віталій Кличко в 1999 році. Ми рахували чемпіонів світу серед чоловіків, тож в цей рейтинг не включена єдина в історії України чемпіонка світу з професійного боксу Аліна Шатернікова (вигравала чемпіонські титули в 2002-му та 2005-му роках).

РІК

К-ТЬ

ПОЯСІВ

ВОЛОДАРІ ПОЯСІВ

2021

4

3 - Олександр Усик (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO),  Артем Далакян (флайвейт, WBA)

2020

1

Артем Далакян (флайвейт, WBA)

2019

4

3 - Василь Ломаченко (лайтвейт, WBA Super, WBC, WBO), Артем Далакян (флайвейт, WBA

2018

8

4 - Олександр Усик (крузервейт, WBC, WBA Super, IBF, WBO), 2 - Василь Ломаченко (лайтвейт, WBA Super, WBO), Олександр Гвоздик (лайтхевівейт, WBC), Артем Далакян (флайвейт, WBA)

2017

2

Олександр Усик (крузервейт, WBO), Василь Ломаченко (суперфезервейт, WBO)

2016

2

Олександр Усик (крузервейт, WBO), Василь Ломаченко (суперфезервейт, WBO)

2015

2

Василь Ломаченко (фезервейт, WBO), Віктор Постол, (суперлайтвейт, WBC)

2014

4

3 - Володимир Кличко (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO), Василь Ломаченко (фезервейт, WBO)

2013

3

Володимир Кличко (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO)

2012

4

3 - Володимир Кличко (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO), Віталій Кличко (хевівейт, WBC)

2011

5

3 - Володимир Кличко (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO), Віталій Кличко (хевівейт, WBC), В’ячеслав Сенченко (велтервейт, WBA)

2010

5

2 - Володимир Кличко (хевівейт, IBF, WBO), Віталій Кличко (хевівейт, WBC), Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO), В’ячеслав Сенченко (велтервейт, WBA)

2009

5

2 - Володимир Кличко (хевівейт, IBF, WBO), Віталій Кличко (хевівейт, WBC), Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO), В’ячеслав Сенченко (велтервейт, WBA)

2008

6

2 - Володимир Кличко (хевівейт, IBF, WBO), Віталій Кличко (хевівейт, WBC), Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO), Андрій Котельник (суперлайтвейт, WBA), Юрій Нужненко (велтервейт, WBA Interim)

2007

4

4. Володимир Кличко (хевівейт, IBF), Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO), Володимир Сидоренко (бантамвейт, WBA), Юрій Нужненко (велтервейт, WBA Interim)

2006

3

Володимир Кличко (хевівейт, IBF), Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO), Володимир Сидоренко (бантамвейт, WBA)

2005

2

Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO), Володимир Сидоренко (бантамвейт, WBA)

2004

1

Віталій Кличко (хевівейт, WBC)

2003

0

 

2001

1

Володимир Кличко (хевівейт, WBO)

2001

1

Володимир Кличко (хевівейт, WBO)

2000

1

Володимир Кличко (хевівейт, WBO)

1999

1

Віталій Кличко (хевівейт, WBO)

Максим Розенко, Чемпіон

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