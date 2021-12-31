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Соннен: Я роздратований, що ніхто не похвалив Джейка Пола за хорошу роботу

Вчора 23:39 205 0
Американець у захваті від свого співвітчизника
Соннен: Я роздратований, що ніхто не похвалив Джейка Пола за хорошу роботу
#Соннен, #Джейк Пол

Джерело - SportsKeeda.

Колишній боєць UFC Чейл Соннен засмучений через реакцію на боксерський поєдинок між Джейком Полом і Тайроном Вудлі.

Про це заявив сам Соннен.

"Я повинен вам сказати, що трохи роздратований. Мене трохи дратує, що ніхто не поплескає Джейка Пола по спині і не скаже: "Гарна робота". Два слова і закрийте свій рот.

Ви робите це для всіх, хто виходить на ринг, йде на цей ризик, старанно працює, чимось жертвує та перемагає.

Ви кажете їм: "Гарна робота", вірно? Це нескладно, і мене дратує, що ніхто не хоче сказати це Джейку Полу", - заявив Соннен.

Нагадаємо, що відеоблогер нокаутував колишнього чемпіона UFC у шостому раунді.

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