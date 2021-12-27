Батько Ломаченка претендує на звання Тренер року за версією WBA

Анатолій Ломаченко - претендент на Тренера року

Всесвітня боксерська асоціація опублікувала перелік претендентів на звання Тренер року.

Про це повідомляє пресслужба WBA.

На перемогу в цій номінації претендують тренер колишнього чемпіона у трьох дивізіонах Василя Ломаченка Анатолій Ломаченко, наставник абсолютного чемпіона у суперсередній вазі Сауля Альвареса Едді Рейносо, а також тренер абсолютного чемпіона у першій напівсередній вазі Джоша Тейлора Бен Девісон.

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"Цей рік був важливим для Анатолія Ломаченка, оскільки вони з Василем змогли повернутися на вершину боксу, впоравшись із травмами та хворобливими поразками. Тепер Лома повернув місце на вершині рейтингу легкої ваги та сподівається зустрітися з чемпіонами у найближчому майбутньому", – йдеться у заяві.

Цього року Василь Ломаченко провів 2 бої – достроково переміг Масайоші Накатані, а також одноголосним рішенням суддів здолав Річарда Коммі.

Нагадаємо, Ломаченко переплавив золоті медалі Олімпійських ігор у хрестик для батька.