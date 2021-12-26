Хитров: Бій Усик - Ф'юрі стане найцікавішим у 21 столітті

Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик переможе Ентоні Джошуа в бої-реванші.

Про це заявив український середньоваговик Євген Хитров.

"Усик зводив Джошуа в дитячий садок. Він і у реванші виграє. Тому вони намагаються пропетляти, щоб не боксувати одразу в реванші, щоб Усик спочатку відбоксував із Ф'юрі", - заявив боксер.

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"Ось Ф'юрі - це найнебезпечніший взагалі. Він - той самий Усик, такий же красава, тільки важчий. Ось у чому проблема. Тому це буде найцікавіший бій століття. Я за останні десять років не пригадую такого бою", - сказав Хитров.