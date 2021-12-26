Ребров: А навіщо нам зміни у збірних? Люди добре працюють
Сьогодні 09:10 538
АПЛ. Манчестер Сіті - Лестер: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 16:47 921
Сенченко: Однозначно, у Ломаченка має бути прапор України на плечах
Сьогодні 14:10 280
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 13:04 2598
Довбик: Заїхав автомобіль, і я поїхав у Динамо
Сьогодні 12:41 949 1
Евертон узгодив із Динамо всі деталі трансферу Миколенка
Сьогодні 12:09 375
Матвієнко може перебратись у клуб Ярмоленка
Сьогодні 11:09 306
Романчук: Після Олімпіади був дуже складний період
Сьогодні 09:40 277
Стала відома зарплата Селезньова у Минаї
Сьогодні 08:08 2398
Миколенко зароблятиме в Евертоні 3 млн фунтів на рік
Вчора 23:56 1145
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Камбосос: Моя психологія та голод вийшли на новий рівень

Сьогодні 14:55 195 0
Боксер розповів про процес відновлення від бою
Камбосос: Моя психологія та голод вийшли на новий рівень
#Камбосос, #Лопес

Джерело - The Ring.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос після поєдинку із Теофімо Лопесом завдяки дієті дуже швидко поправив здоров'я.

Про це заявив сам боксер.

"Я дуже швидко поправив здоров'я після бою, і все завдяки моїй дієті. Я бажаю всього найкращого Теофімо. Сподіваюся, він відновиться після цієї поразки. Я навіть надіслав йому відео, висловивши надію, що в нього все гаразд. Але тепер мій час і я хочу цим скористатися. Бійцям необхідно скористатися такими моментами.

Я думаю, у мене завжди була ділова хватка. Бізнес - це частина боксу, особливо на цьому етапі, коли я маю всі ці прекрасні пояси. Моя психологія та голод вийшли на новий рівень. Я особисто бачив, як Лопес одержав негативну реакцію після нашого бою. Я також бачив, якою була реакція на поразку Ломаченка від Теофімо. Це бізнес, я хочу залишатися у ньому та бути чемпіоном ще довгий час. Так воно й буде", - зазначив Камбосос.

Раніше, Камбосос пояснив чому не відвів бій Ломаченко - Коммі.

Коментарі ()