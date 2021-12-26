Камбосос: Моя психологія та голод вийшли на новий рівень

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос після поєдинку із Теофімо Лопесом завдяки дієті дуже швидко поправив здоров'я.

Про це заявив сам боксер.

"Я дуже швидко поправив здоров'я після бою, і все завдяки моїй дієті. Я бажаю всього найкращого Теофімо. Сподіваюся, він відновиться після цієї поразки. Я навіть надіслав йому відео, висловивши надію, що в нього все гаразд. Але тепер мій час і я хочу цим скористатися. Бійцям необхідно скористатися такими моментами.

Я думаю, у мене завжди була ділова хватка. Бізнес - це частина боксу, особливо на цьому етапі, коли я маю всі ці прекрасні пояси. Моя психологія та голод вийшли на новий рівень. Я особисто бачив, як Лопес одержав негативну реакцію після нашого бою. Я також бачив, якою була реакція на поразку Ломаченка від Теофімо. Це бізнес, я хочу залишатися у ньому та бути чемпіоном ще довгий час. Так воно й буде", - зазначив Камбосос.