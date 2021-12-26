Сенченко: Однозначно, у Ломаченка має бути прапор України на плечах

Обурення діями Василя Ломаченка з вибором прапора після перемоги над Річардом Коммі є справедливими.

Про це заявив ексчемпіон світу за версією WBA у напівсередній вазі В'ячеслав Сенченко.

"Я вже якось висловлювався на цю тему. Моя думка, що якщо ти виходиш на міжнародну арену... Це ж не чемпіонат України, де кожен представляє своє місто. Це бій за звання чемпіона світу, де ми представляємо свою країну.

Однозначно, мав бути прапор України у нього на плечах. Ломаченко - патріот, не лише України. Він любить своє місто, я це підтримую. Могли взяти прапор міста та прапор країни. Не знаю, може хтось із команди пропустив цей момент. Вважаю, що прапор України мав бути, чи два прапори", - сказав Сенченко.