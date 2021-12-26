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Сенченко: Однозначно, у Ломаченка має бути прапор України на плечах

Сьогодні 14:10 59 0
Ексчемпіон світу висловився про скандал навколо Ломаченка
Сенченко: Однозначно, у Ломаченка має бути прапор України на плечах
#Василь Ломаченко, #В’ячеслав Сенченко

Джерело - Чемпіон.

Обурення діями Василя Ломаченка з вибором прапора після перемоги над Річардом Коммі є справедливими.

Про це заявив ексчемпіон світу за версією WBA у напівсередній вазі В'ячеслав Сенченко.

"Я вже якось висловлювався на цю тему. Моя думка, що якщо ти виходиш на міжнародну арену... Це ж не чемпіонат України, де кожен представляє своє місто. Це бій за звання чемпіона світу, де ми представляємо свою країну.

Однозначно, мав бути прапор України у нього на плечах. Ломаченко - патріот, не лише України. Він любить своє місто, я це підтримую. Могли взяти прапор міста та прапор країни. Не знаю, може хтось із команди пропустив цей момент. Вважаю, що прапор України мав бути, чи два прапори", - сказав Сенченко.

Нагадаємо, Коммі програв Ломаченку одноголосним рішенням суддів.

Раніше, Василь Ломаченко вирішив відповісти всім, хто розкритикував його за святкування перемоги над Річардом Коммі з прапором рідного міста Білгород-Дністровського, а не України.

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