Сенченко: Однозначно, у Ломаченка має бути прапор України на плечах

Джерело - Чемпіон.
Обурення діями Василя Ломаченка з вибором прапора після перемоги над Річардом Коммі є справедливими.
Про це заявив ексчемпіон світу за версією WBA у напівсередній вазі В'ячеслав Сенченко.
"Я вже якось висловлювався на цю тему. Моя думка, що якщо ти виходиш на міжнародну арену... Це ж не чемпіонат України, де кожен представляє своє місто. Це бій за звання чемпіона світу, де ми представляємо свою країну.
Однозначно, мав бути прапор України у нього на плечах. Ломаченко - патріот, не лише України. Він любить своє місто, я це підтримую. Могли взяти прапор міста та прапор країни. Не знаю, може хтось із команди пропустив цей момент. Вважаю, що прапор України мав бути, чи два прапори", - сказав Сенченко.
Нагадаємо, Коммі програв Ломаченку одноголосним рішенням суддів.
Раніше, Василь Ломаченко вирішив відповісти всім, хто розкритикував його за святкування перемоги над Річардом Коммі з прапором рідного міста Білгород-Дністровського, а не України.