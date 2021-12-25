Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик має шанси стати абсолютним чемпіоном наступного року.

Про це заявив тренер Деонтея Вайлдера Малік Скотт.

"Стиль, в якому зараз б'ється Ф'юрі, спрацює на Усика і дозволить йому виграти цю битву. Якщо хтось і може побити Олександра, то це Тайсон часів бою з Володимиром Кличком. Але цей новий Ф'юрі підходить для Олександра", - заявив наставник.

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"Не дивуйтеся, якщо Усик стане абсолютним чемпіоном світу і переможе Ф'юрі наступного року. Як Ф'юрі впорається з ударами Усика, коли зрозуміє, що цей хлопець б'є важче, ніж він очікував? Як закінчиться їхній бій? Подивимося. Але я не здивуюсь, якщо Усик його поб'є", – сказав Скотт