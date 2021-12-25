Ребров: Я був готовий до роботи у збірній України
24.12.2021 13:08 4151 1
Гвардіола - найкращий тренер 2021 року за версією FourFourTwo
Вчора 19:41 153
Мікро-ставки будуть рухати одразу дві індустрії: беттінг та професійний спорт
Вчора 18:20 188
Лунін зацікавив клуб АПЛ
Вчора 11:25 876
Гутцайт: Україна подасть заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 2030
Вчора 09:55 354
Луческу знайшов заміну Миколенку
Вчора 08:55 2776 1
Гутцайт відмовився їхати на Олімпіаду в Пекін
24.12.2021 23:54 1953
КДК УАФ покарав Динамо за расизм та банери
24.12.2021 21:55 837
Довбик та Скрипник стали найкращими гравцем та тренером місяця в УПЛ
24.12.2021 21:42 386
Вест Гем готовий продати Ярмоленка
24.12.2021 20:41 1481
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Скотт: Побити Усика може лише Ф'юрі часів бою з Кличком

Вчора 22:31 252 0
Українець має шанси стати абсолютним чемпіоном світу
Скотт: Побити Усика може лише Ф'юрі часів бою з Кличком
#Вайлдер, #Скотт, #Олександр Усик, #Тайсон Ф’юрі

Джерело - fightnews.info.

Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик має шанси стати абсолютним чемпіоном наступного року.

Про це заявив тренер Деонтея Вайлдера Малік Скотт.

"Стиль, в якому зараз б'ється Ф'юрі, спрацює на Усика і дозволить йому виграти цю битву. Якщо хтось і може побити Олександра, то це Тайсон часів бою з Володимиром Кличком. Але цей новий Ф'юрі підходить для Олександра", - заявив наставник.

  АктуальноЕкстренер Усика назвав найнебезпечнішого суперника для Ломаченка

"Не дивуйтеся, якщо Усик стане абсолютним чемпіоном світу і переможе Ф'юрі наступного року. Як Ф'юрі впорається з ударами Усика, коли зрозуміє, що цей хлопець б'є важче, ніж він очікував? Як закінчиться їхній бій? Подивимося. Але я не здивуюсь, якщо Усик його поб'є", – сказав Скотт

Нагадаємо, британський чемпіон пояснив, чому Усик сильніший за найкращого боксера світу.

Коментарі ()