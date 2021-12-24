Промоутер оцінив шанси Джошуа у реванші з Усиком

Британський боксер Ентоні Джошуа у реванші з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком зможе виправити помилки.

Про це розповів глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн.

"Джошуа виконає свою роботу і поверне титули. Ентоні з тих хлопців, які працюють над помилками після поєдинків. Він подивиться перший їхній бій мільйон разів і працюватиме в залі, щоб більше не повторити свої помилки. Джошуа є чесним боксером, щоб сказати, що має намір залучити нових людей до підготовки до цього поєдинку, і повернеться в ринг найкращим бійцем.

Я думаю, все це матиме значення в реванші. Ми чудово знаємо, на що здатний Усик і не збираємося применшувати його можливості. Я не кажу, що Олександр також не вноситиме поправки.

Протягом усього бою, Джошуа зможе донести свій удар до мети, яка завдасть шкоди Усику. Так що сила та перевага в габаритах матиме велике значення", - відзначив Гірн.