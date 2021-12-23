Чемпіон світу у напівсередній вазі розповів про фаворитів на звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі

Джерело - Чемпіон.

Інтерконтинентальний чемпіон у легкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко може стати абсолютним чемпіоном світу.

Про це заявив чемпіон світу у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд.

"На мою думку, у легкому дивізіоні Ломаченко зараз - четвертий після Камбососа, Девіса та Хейні. Але, якщо у нього з'явиться шанс поборотися за всі пояси, гадаю, він може стати абсолютним чемпіоном світу", - заявив боксер.

Актуально: Ломаченка відсторонили від боксу на невизначений термін

"Якщо припустити, що бій між Камбососом та Ломаченком відбудеться, то я б віддав перевагу Ломі", - сказав Кроуфорд.