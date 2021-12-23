Джерело - Чемпіон.
Інтерконтинентальний чемпіон у легкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко може стати абсолютним чемпіоном світу.
Про це заявив чемпіон світу у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд.
"На мою думку, у легкому дивізіоні Ломаченко зараз - четвертий після Камбососа, Девіса та Хейні. Але, якщо у нього з'явиться шанс поборотися за всі пояси, гадаю, він може стати абсолютним чемпіоном світу", - заявив боксер.
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"Якщо припустити, що бій між Камбососом та Ломаченком відбудеться, то я б віддав перевагу Ломі", - сказав Кроуфорд.
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