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Кроуфорд: Ломаченко може стати абсолютним чемпіоном світу

Сьогодні 18:48 134 0
Чемпіон світу у напівсередній вазі розповів про фаворитів на звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі
Кроуфорд: Ломаченко може стати абсолютним чемпіоном світу
#Кроуфорд, #Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Інтерконтинентальний чемпіон у легкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко може стати абсолютним чемпіоном світу.

Про це заявив чемпіон світу у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд.

"На мою думку, у легкому дивізіоні Ломаченко зараз - четвертий після Камбососа, Девіса та Хейні. Але, якщо у нього з'явиться шанс поборотися за всі пояси, гадаю, він може стати абсолютним чемпіоном світу", - заявив боксер.

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"Якщо припустити, що бій між Камбососом та Ломаченком відбудеться, то я б віддав перевагу Ломі", - сказав Кроуфорд.

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Допис, поширений World Boxing Council Ukraine🇺🇦 (@wbc_ukraine)

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