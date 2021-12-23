Ринганонсер боїв Усика та Джошуа потрапив у ДТП

Джерело - espreso.tv.
Американський ринганонсер Девід Діаманте потрапив у ДТП та опинився в лікарні у важкому стані.
Про це повідомляє BoxingScene.
Діаманте потрапив у ДТП на мотоциклі та отримав три тріщини у хребті, численні переломи ребер та серйозні травми правого коліна.
Під час п'ятигодинної операції йому вставили у хребет дев'ять гвинтів, стрижні та донорські матеріали.
Діаманте вже прийшов до тями та виступив із заявою
"Це буде тяжкий шлях. Я отримав серйозні травми, знадобиться час, щоб оговтатися після них. Це буде проблематично. Мені доведеться знову вчитися ходити, а зараз існує ризик ускладнень. Але я зберігаю позитивний настрій і повернуся якнайшвидше", – сказав Діаманте.
Відзначимо, що Діаманте є одним із найкращих ринганонсерів світу. Зокрема він працював на боях українця Олександра Усика та британця Ентоні Джошуа.