Сіренко: Усик настільки рухливий і швидкий, що це буде проблемою для великих суперваговиків

Український суперважковаговик Владислав Сіренко із задоволенням проводив спаринги з чемпіоном WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександром Усиком.

Про це заявив сам Сіренко.

"Спарингував з Усиком, коли він виступав у крузервейті. Я розумів, що від крузервейту до хевівейту дуже тонка лінія. Розумів, що в майбутньому він точно спробує свої сили у надважкій вазі.

Він настільки рухливий і швидкий, що це буде проблемою для великих суперваговиків. Як бачимо, він має сили, щоб конкурувати з суперпанчерами як Джошуа.

Він має все, щоб бути успішним у цій ваговій категорії. На той момент я розумів, що він однозначно буде проблемою для будь-якого супертяжа, але наскільки великий, ніхто з нас навіть не міг уявити", - сказав Сіренко.