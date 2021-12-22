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Гвоздик назвав найкращого боксера в історії України

Сьогодні 20:54 288 0
Ексчемпіонат захоплений здобутками Усика
Гвоздик назвав найкращого боксера в історії України
#Гвоздик, #Олександр Усик

Джерело - USACHEV TV.

Найкращим українським боксером в історії є володар титулів WBA, WBO та IBF у суперважкому дивізіоні Олександр Усик.

Про це заявив колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик.

"Чи можна назвати Усика найкращим боксером в історії України? За досягненнями, безумовно, так. Розумієте, багато людей по-різному дивляться. За досягненнями, безумовно, Сашко випередив усіх.

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Якщо виділяти трійку, то назвав би: Василя Ломаченка, Усика та Володимира Кличка. Ну і Віталій Кличко, напевно", - сказав Гвоздик.

Нагадаємо, Усик був абсолютним чемпіоном світу у крузервейті, а в останньому бою виграв у Джошуа, вигравши титульні пояси. Реванш боксерів може відбутися у першій половині 2022 року.

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