Українець Василь Ломаченко у можливому бою з абсолютним чемпіоном Джорджом Камбососом здобуде беззаперечну перемогу над австралійцем.

Про це заявив колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик.

"Для Ломаченка вже не важливий реванш із Лопесом. Сенс із ним боксувати? Вася завжди більше акцентувався не на Лопесі, а на поясах. Зараз для нього найкращий бій - поєдинок із Камбососом. Моя думка, що в ньому інтриги теж для мене немає. Я вважаю, що Вася його розбере на запчастини.

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За іронією долі з Лопесом трапилося те саме, що з Васею сталося в поєдинку з ним. Мабуть, Камбосос заліз йому в голову - або він недооцінив, або переоцінив. Лопес вийшов несхожий на себе. Тільки якщо Василь робив мало, то Лопес почав з відкритим забралом стрибати на амбразуру З перших секунд бою все абсолютно показав.

Камбосос - не велика загроза у легкій вазі, незважаючи на те, що має всі титули. Думаю, що довго вони у нього не затримаються", - сказав Гвоздик.