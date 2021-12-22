Телеканали Футбол можуть втратити права на трансляцію матчів УПЛ
Сьогодні 13:55 560 1
Власник Десни може припинити фінансування команди
Сьогодні 15:24 0
Гвоздик: Для Ломаченка вже не важливий реванш із Лопесом
Сьогодні 14:09 158
Калітвінцев наступний? Юрченко залишив Десну - ЗМІ
Сьогодні 13:26 306
Жан Беленюк - найкращий спортсмен України 2021 року
Сьогодні 11:31 141
Шевченко: Дженоа може боротися за результат
Сьогодні 08:14 1059
Дженоа Шевченка втримала нічию в матчі з Аталантою Маліновського. Результати матчів 19 туру Серії А
Вчора 23:37 986
Прометей переграв Людвігсбург в останньому матчі групового етапу ЛЧ
Вчора 23:11 421
Обережно! Кишенькові турніри з настільного тенісу
Вчора 19:09 363
Зінченко - у команді тижня 18 туру АПЛ
Вчора 18:02 420
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Гвоздик: Для Ломаченка вже не важливий реванш із Лопесом

Сьогодні 14:09 158 0
Українець зробив прогноз на можливий бій Ломаченко - Камбосос
Гвоздик: Для Ломаченка вже не важливий реванш із Лопесом
#Гвоздик, #Василь Ломаченко

Джерело - USACHEV TV.

Українець Василь Ломаченко у можливому бою з абсолютним чемпіоном Джорджом Камбососом здобуде беззаперечну перемогу над австралійцем.

Про це заявив колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик.

"Для Ломаченка вже не важливий реванш із Лопесом. Сенс із ним боксувати? Вася завжди більше акцентувався не на Лопесі, а на поясах. Зараз для нього найкращий бій - поєдинок із Камбососом. Моя думка, що в ньому інтриги теж для мене немає. Я вважаю, що Вася його розбере на запчастини.

Актуально: Гвоздик розглядає можливість проведення бою з непереможним росіянином

За іронією долі з Лопесом трапилося те саме, що з Васею сталося в поєдинку з ним. Мабуть, Камбосос заліз йому в голову - або він недооцінив, або переоцінив. Лопес вийшов несхожий на себе. Тільки якщо Василь робив мало, то Лопес почав з відкритим забралом стрибати на амбразуру З перших секунд бою все абсолютно показав.

Камбосос - не велика загроза у легкій вазі, незважаючи на те, що має всі титули. Думаю, що довго вони у нього не затримаються", - сказав Гвоздик.

Нагадаємо, Ломаченко у своєму останньому бою переміг Коммі одноголосним рішенням суддів. 

Коментарі ()