Гвоздик про скандал з Ломаченком: Він же не вийшов з прапором Росії

Колишній чемпіон світу

Джерело - USACHEV TV.

Інтерконтинентальний чемпіон у легкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко міг вийти з будь-яким прапором за своїм бажанням.

Про це заявив колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик.

"Я взагалі не розумію. Це його бажання з чим хоче, з тим і вийшов. Яка різниця, з чим він вийшов. А Білгород-Дністровський – це не Україна? Ну, захотілося йому так вийти. Я у цьому плані хейтерів не підтримую", - заявив боксер.

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"Це його особиста справа. Це не каже, що Василь не підтримує свою країну. Людина проробила роботу і винесла прапор міста, ну захотілося йому так. Він, що комусь щось винен?"

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