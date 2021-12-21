Гвоздик про скандал з Ломаченком: Він же не вийшов з прапором Росії

Джерело - USACHEV TV.
Інтерконтинентальний чемпіон у легкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко міг вийти з будь-яким прапором за своїм бажанням.
Про це заявив колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик.
"Я взагалі не розумію. Це його бажання з чим хоче, з тим і вийшов. Яка різниця, з чим він вийшов. А Білгород-Дністровський – це не Україна? Ну, захотілося йому так вийти. Я у цьому плані хейтерів не підтримую", - заявив боксер.
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"Це його особиста справа. Це не каже, що Василь не підтримує свою країну. Людина проробила роботу і винесла прапор міста, ну захотілося йому так. Він, що комусь щось винен?"
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"За ради Бога. Він же не вийшов з прапором Росії, наприклад. Це інше питання. Для України це зараз, скажімо так, болісна тема. Він не вийшов зі свастикою, черепом та кістками. Вийшла людина з прапором свого міста, яке є частиною України. В чому проблема? Душа в нього так хоче", – сказав Гвоздік.