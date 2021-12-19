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Чанієв: Всі 12 раундів полював за Берінчиком

Сьогодні 13:10 248 0
Боксер - про свою поразку від Берінчика
Чанієв: Всі 12 раундів полював за Берінчиком
#Берінчик, #Чанієв

Джерело - Чемпіон.

Російському боксеру Ісі Чанієву у Броварах рішенням суддів було складно виграти у Дениса Берінчика.

Про це заявив сам боксер.

"Хочу висловити величезну подяку всім тим, хто за мене переживав, якщо бути відвертим, розуміючи, що в гостях по очках виграти малоймовірно, хотів нокаутувати і всі 12 раундів полював на Дениса, Всім дякую, повернуся сильнішим... навесні сніг розтане", - зазначив Чанієв.

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Допис, поширений Иса Чаниев (@isachaniev)

Раніше, Берінчик одноголосним рішенням суддів переміг Чанієва і захистив титул WBO International.

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