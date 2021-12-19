Чанієв: Всі 12 раундів полював за Берінчиком

Російському боксеру Ісі Чанієву у Броварах рішенням суддів було складно виграти у Дениса Берінчика.

Про це заявив сам боксер.

"Хочу висловити величезну подяку всім тим, хто за мене переживав, якщо бути відвертим, розуміючи, що в гостях по очках виграти малоймовірно, хотів нокаутувати і всі 12 раундів полював на Дениса, Всім дякую, повернуся сильнішим... навесні сніг розтане", - зазначив Чанієв.