Чанієв: Всі 12 раундів полював за Берінчиком

Джерело - Чемпіон.
Російському боксеру Ісі Чанієву у Броварах рішенням суддів було складно виграти у Дениса Берінчика.
Про це заявив сам боксер.
"Хочу висловити величезну подяку всім тим, хто за мене переживав, якщо бути відвертим, розуміючи, що в гостях по очках виграти малоймовірно, хотів нокаутувати і всі 12 раундів полював на Дениса, Всім дякую, повернуся сильнішим... навесні сніг розтане", - зазначив Чанієв.
Переглянути цей допис в Instagram
Раніше, Берінчик одноголосним рішенням суддів переміг Чанієва і захистив титул WBO International.