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Красюк: Вийшов Вася із прапором рідного міста. Навіщо засуджувати людину?

Сьогодні 07:03 756 1
Промоутер Усика прокоментував дії Ломаченка
Красюк: Вийшов Вася із прапором рідного міста. Навіщо засуджувати людину?
#Олександр Красюк, #Василь Ломаченко

Джерело - obozrevatel.com.

Промоутер українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк здивувався тим, що Василь Ломаченко після бою проти Річарда Коммі підняв над головою прапор рідного міста Білгорода-Дністровського.

Про це заявив сам промоутер.

"Репутаційний удар по Васі в Україні? У нього тут завжди були "за" та "проти". Думаю, що це не сильно змінить ставлення до нього. Ті, хто люблять боксера, продовжуватимуть його любити, а ті, хто його ненавидять, шукають причини.

Знаєте, існує два типи свідомості – свідомість бджоли та свідомість мухи. Бджола завжди летить на квіточку та харчується пилком, а муха харчується чимось іншим. Але вони всі існують в одній і тій самій реальності.

Засуджувати Ломаченка? За що засуджувати? Ну, вийшов він з прапором рідного міста. Не знаю, чи є сенс засуджувати людину в такій ситуації. Я до цього дуже нейтрально ставлюся.

Я здивувався, що не побачив там прапор України, тому що це звична історія. Ну а він вийшов за межі звичного", - зазначив Красюк.

Раніше, Василь Ломаченко вирішив відповісти всім, хто розкритикував його за святкування перемоги над Річардом Коммі з прапором рідного міста Білгород-Дністровського, а не України.

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