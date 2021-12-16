Промоутер українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк здивувався тим, що Василь Ломаченко після бою проти Річарда Коммі підняв над головою прапор рідного міста Білгорода-Дністровського.

Про це заявив сам промоутер.

"Репутаційний удар по Васі в Україні? У нього тут завжди були "за" та "проти". Думаю, що це не сильно змінить ставлення до нього. Ті, хто люблять боксера, продовжуватимуть його любити, а ті, хто його ненавидять, шукають причини.

Знаєте, існує два типи свідомості – свідомість бджоли та свідомість мухи. Бджола завжди летить на квіточку та харчується пилком, а муха харчується чимось іншим. Але вони всі існують в одній і тій самій реальності.

Засуджувати Ломаченка? За що засуджувати? Ну, вийшов він з прапором рідного міста. Не знаю, чи є сенс засуджувати людину в такій ситуації. Я до цього дуже нейтрально ставлюся.

Я здивувався, що не побачив там прапор України, тому що це звична історія. Ну а він вийшов за межі звичного", - зазначив Красюк.