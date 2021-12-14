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Краснодон - це Україна: у Києві відбулася пресконференція Берінчика напередодні бою з Чанієвим

Сьогодні 21:03 287 0
Краснодон - це Україна: у Києві відбулася пресконференція Берінчика напередодні бою з Чанієвим

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні за підтримки компанії Parimatch відбулась пресконференція, яку організувала K2 Promotion, зу участі боксерів компанії: Дениса Берінчика, Дмитра Митрофанова та Владислава Сіренка.

Звісно ж головною темою зустрічі став боксерський вечір, який відбудеться в Броварах 18 грудня. У головному поєдинку вечора легковаговик Денис Берінчик захищатиме інтерконтинетальний пояс WBO. Суперником третього номера в рейтингу WBO стане росіянин Іса Чанієв, який свого часу бився за звання чемпіона світу зі знайомим нам Річардом Коммі.

Однак не лише Берінчиком цікавий майбутній івент. Організатори підібрали дуже сильний склад учасників андеркарту, напевне, найсильнішого, який коли-небудь відбувався в Україні.

Саме з цього й розпочав зустріч Олександр Красюк, який до речі виступив як модератор і ведучий пресконференції.

Першим же питанням до Берінчика Красюк змусив і посміхнутися, і насторижитися.

- Денисе, Краснодон - це Україна?

- Кроаснодон - це країна, Україна!

"На моїй малій Батьківщині дуже багато людей підтримує Україну, однак вони стали заручниками політичної ситуації, особливо пенсіонери, деякі просто бояться", - пояснив Берінчик.

Однак більшість журналістів цікавив не бій з Чахієвим, а те, коли ж Денис вийде на чемпіонський бію, чи вийде взагалі.

"Чемпіонський бій однозначно буде, - почав Красюк. - Але я не можу сказати коли саме. По-перше, Берінчику треба стати офіційним претендентом (наразі Берінчик - 3-й у рейтингу WBO - ред.). Я звісно ж читаю інтернет, соціальні мережі, мені там багато закидають, мовляв ми нічого не робимо. Ми дуже багато робимо. Звісно і я, і Денис хочемо цього бою, також ми хочемо чемпіонського бою в Україні, для Усика також. Ми працюємо над цим, але це дуже складний процес".

Сам же Берінчик вчергове підтвердив, що готовий битися за звання чемпіона світу з будь-ким, зауваживши, що провів чимало бої проти Ломаченка та провідних кубинців у любителях.

Також промоутер погодився з думкою, що бій між українцями Реденком і Сіренком визначить і'мя другого за статусом суперважковаговика України після Олександра Усика.

Сіренко мав боксувати проти Мікаеля Валліша, однак промоутери останнього відмовились від поєдинку. Як зауважив Красюк, не захотіли ризикувати рекордом свого підопічного. Тож на нас чекає українське дербі під егідою української компанії.

Зважування та фінальні битви поглядів відбудуться в п'ятницю напередодні боксерського вечора в Кличко Експо.

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