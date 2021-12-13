Деревянченко: Хочу побачити Ломаченка з Камбососом або Хейні

Український середньоваговик прокоментував перемогу ексчемпіона у трьох дивізіонах

Джерело - AB BOXING NEWS.

Інтерконтинентальний чемпіон у легкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко має провети бій з Джорджом Камбососом або Девіном Хейні.

Про це завив український середньоваговик Сергій Дерев'янченко.

"Я хотів побачити гарний бокс, оскільки знаю Коммі та Ломаченка. Мені було складно вболівати за обох. Я хочу, щоб Ломаченко побився з Джорджем Камбососом", - заявив боксер.

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"Хочу побачити його з топовими бійцями на кшталт Камбососа чи Девіна Хейні. Це мають бути дуже хороші боксери", - сказав Деревянченко.

Нагадаємо, Кличко сумнівається, що Ломаченко представляє Україну.