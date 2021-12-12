Бій з Василем Ломаченком для ганського боксера Річарда Коммі не мав бути складним.

Про це заявив тренер Коммі Андре Роз'є.

"Бій не був дуже складним. Звичайно, я вважаю Ломаченка фантастичним бійцем, але були речі, які робив Річард, і вони працювали. Було б інакше, якби Лома був непереможним. Але якщо він має поразки, значить, є способи перемоги над ним. Ми просто не тиснули на курок досить швидко, і він не дотримувався початкового плану. Ось чого нам не вистачило", - сказав Роз'є.