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Тренер Коммі: Бій з Ломаченком не був дуже складним

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Розьє звинувачує свого підопічного у невиконанні плану
Тренер Коммі: Бій з Ломаченком не був дуже складним
Фото Getty Images
#Коммі, #Ломаченко

Джерело - Boxingnews 24.

Бій з Василем Ломаченком для ганського боксера Річарда Коммі не мав бути складним.

Про це заявив тренер Коммі Андре Роз'є.

"Бій не був дуже складним. Звичайно, я вважаю Ломаченка фантастичним бійцем, але були речі, які робив Річард, і вони працювали. Було б інакше, якби Лома був непереможним. Але якщо він має поразки, значить, є способи перемоги над ним. Ми просто не тиснули на курок досить швидко, і він не дотримувався початкового плану. Ось чого нам не вистачило", - сказав Роз'є.

Раніше, Ломаченко декласував Коммі у бою за інтерконтинентальний пояс чемпіона за версією WBO.

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