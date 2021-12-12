Джерело - Чемпіон.
Ганський боксер Річард Коммі прийняв багато чистих ударів у бою з Василем Ломаченком.
Про це заявив колишній тренер українського боксера Олександра Гвоздика Тедді Атлас.
"Домінуючий виступ майстра. Майстер клас! Коммі показав велике серце, але він прийняв багато чистих ударів. Я сподіваюся, що його кут це розуміє і надасть йому тривалий відпочинок без пропущених ударів!
Я сподіваюся, що боксерські комісії всі розуміють і не дозволять йому битися якийсь час. Коммі не можна навіть спарингувати", - зазначив Атлас.
Раніше, Ломаченко претендує на бій з Камбососом.