Джерело - Hans Themistode.
Колишній чемпіон у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко не буде переходити у першу напівсередню вагу.
Про це він заявив порталу Hans Themistode.
"По-перше, я продовжую свою кар'єру заради чотирьох поясів. Однак якщо у нас буде можливість ще раз організувати бій із Лопесом, я буду щасливим. Але лише в рамках легкої ваги", - заявив боксер.
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"Я не можу піднятися в першу напівсередню вагу заради поєдинку з Лопесом, оскільки це буде несправедливо. Я менший боєць. Я не можу перейти до першого напівсереднього дивізіону через те, що він не здатний зробити вагу в легкій вазі", - сказав Ломаченко.
Нагадаємо, Ломаченко піднявся на 5 місце у рейтингу IBF.