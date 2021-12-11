Колишній чемпіон світу прокоментував можливість реваншу з Лопесом

Джерело - Hans Themistode.

Колишній чемпіон у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко не буде переходити у першу напівсередню вагу.

Про це він заявив порталу Hans Themistode.

"По-перше, я продовжую свою кар'єру заради чотирьох поясів. Однак якщо у нас буде можливість ще раз організувати бій із Лопесом, я буду щасливим. Але лише в рамках легкої ваги", - заявив боксер.

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"Я не можу піднятися в першу напівсередню вагу заради поєдинку з Лопесом, оскільки це буде несправедливо. Я менший боєць. Я не можу перейти до першого напівсереднього дивізіону через те, що він не здатний зробити вагу в легкій вазі", - сказав Ломаченко.

Нагадаємо, Ломаченко піднявся на 5 місце у рейтингу IBF.