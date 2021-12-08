Бенфіка - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 10:31 2223 3
Байло здобула золоту медаль на домашньому юніорському чемпіонаті світу
Сьогодні 19:26 74
Ломаченко - Коммі: матч-центр
Сьогодні 18:29 16592
Україна здобула четверту золоту медаль на юніорському чемпіонаті світу
Сьогодні 18:24 137
Ліга чемпіонів. Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 18:11 4720
Усиченко вийшов до плей-оф чемпіонату світу з текболу
Сьогодні 14:51 217
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сьогодні 14:42 9535
Бенфіка завдала Динамо найбільшої поразки в історії, Юран відзначився дублем
Сьогодні 14:40 862
Ліга чемпіонів. Турнірна таблиця, онлайн, розклад, трансляції - група E
Сьогодні 11:55 8521
Ліга Чемпіонів: прогноз на гру Динамо та решту матчів середи
Сьогодні 11:36 302
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Почуття гумору, як вагітність - або є, або нема. Найкращі цитати Ігоря Гамули
Почуття гумору, як вагітність - або є, або нема. Найкращі цитати Ігоря Гамули Андрій Дунець
Сьогодні 17:56 488
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин Сергей Шемшученко
Сьогодні 14:42 9535
Бенфіка завдала Динамо найбільшої поразки в історії, Юран відзначився дублем
Бенфіка завдала Динамо найбільшої поразки в історії, Юран відзначився дублем Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:40 861
Затримання Мілевського співробітниками СБУ виявилося пранком, але ексзірка Динамо добряче злякався
Затримання Мілевського співробітниками СБУ виявилося пранком, але ексзірка Динамо добряче злякався Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:43 1292
Ліга Чемпіонів: прогноз на гру Динамо та решту матчів середи
Ліга Чемпіонів: прогноз на гру Динамо та решту матчів середи Harry BettMan
Сьогодні 11:36 302
Початок Легенди! 27 років тому Андрій Шевченко забив гол у ворота Баварії
Початок Легенди! 27 років тому Андрій Шевченко забив гол у ворота Баварії Андрій Твердохліб
Вчора 22:34 7758
19 років тому Володимир Кличко змусив здатися велетенського американця
19 років тому Володимир Кличко змусив здатися велетенського американця Valeriy Ruchka
Вчора 22:22 11135
Зінченко відзначився ефектним асистом у матчі Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг
Зінченко відзначився ефектним асистом у матчі Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг Андрій Твердохліб
Вчора 22:17 1251
35 років тому Динамо здобуло своє 12-те чемпіонство СРСР
35 років тому Динамо здобуло своє 12-те чемпіонство СРСР Андрій Твердохліб
Вчора 21:15 378
Вбивчий фактор, на який 99% ставочників не звертає уваги
Вбивчий фактор, на який 99% ставочників не звертає уваги Harry BettMan
Вчора 19:49 344
На кого ставити у 6-му турі групового турніру Ліги Чемпіонів
На кого ставити у 6-му турі групового турніру Ліги Чемпіонів Harry BettMan
Вчора 11:03 388
Англійські фанати вшанували пам'ять 6-річного хлопчика, якого закатували власні батьки
Англійські фанати вшанували пам'ять 6-річного хлопчика, якого закатували власні батьки Андрій Твердохліб
Вчора 08:29 766
Гол дня. Фантастичний удар бісіклетою приніс нічию конкуренту Дженоа Шевченка
Гол дня. Фантастичний удар бісіклетою приніс нічию конкуренту Дженоа Шевченка Андрій Дунець
Вчора 07:00 1193
Успіх приходить завдяки наполегливій праці: Ломаченко проводить інтенсивне тренування
Успіх приходить завдяки наполегливій праці: Ломаченко проводить інтенсивне тренування Віктор Слюсаренко
06.12.2021 22:10 560
Нові цілі: Магучіх готується до нового сезону у Португалії
Нові цілі: Магучіх готується до нового сезону у Португалії Віктор Слюсаренко
06.12.2021 21:33 469
Стиль великого міста: Жіноча команда Шахтаря взяла участь у фотопроєкті
Стиль великого міста: Жіноча команда Шахтаря взяла участь у фотопроєкті Віктор Слюсаренко
06.12.2021 21:01 454
Пробіжки берегом Тихого океану: Ломаченко готується до бою із Коммі
Пробіжки берегом Тихого океану: Ломаченко готується до бою із Коммі Віктор Слюсаренко
06.12.2021 20:06 1372
Місія нездійсненна: Ярмоленко не зміг сфотографуватися вдвох із дружиною
Місія нездійсненна: Ярмоленко не зміг сфотографуватися вдвох із дружиною Віктор Слюсаренко
06.12.2021 14:50 1330
“Грай яскраво та вражай суперників”: FAVBET та Динамо продовжують запалювати
“Грай яскраво та вражай суперників”: FAVBET та Динамо продовжують запалювати Дмитро Копій
06.12.2021 13:31 385
Я так люблю це місце: Українка з UFC загоряє на пляжі у Флориді
Я так люблю це місце: Українка з UFC загоряє на пляжі у Флориді Віктор Слюсаренко
06.12.2021 13:13 871
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:42 Пряма трансляція Ліга конференцій. Зоря - Буде/Глімт: онлайн-трансляція. LIVE 2586
19:39 Біатлон Чоловіча гонка переслідування: Де дивитися онлайн Третій етап Кубку світу з біатлону 31
19:26 Інше Байло здобула золоту медаль на домашньому юніорському чемпіонаті світу 74
19:10 Футбол Верес - Рух: Де дивитися онлайн матч УПЛ 103
18:55 Футбол Металург представив нове керівництво клубу 193
18:40 Футбол Відомі потенційні суперники Динамо у 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА 200
18:29 Бокс Ломаченко - Коммі: матч-центр 16592
18:24 Інше Україна здобула четверту золоту медаль на юніорському чемпіонаті світу 137
18:11 Футбол Ліга чемпіонів. Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція 4720
18:11 Футбол Жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція 181
18:09 Бокс Володимир Кличко: Не виключаю повернення заради одного бою 225
18:00 Футбол Норвіч - Манчестер Юнайтед: Де дивитися онлайн матч АПЛ 142
17:57 Навколо спорту Качественные слоты в популярных украинских казино 112
17:56 Блог Почуття гумору, як вагітність - або є, або нема. Найкращі цитати Ігоря Гамули 493
17:54 Футбол Стала відома попередня причина смерті Гамули 407
17:40 Футбол Венеція - Ювентус: Де дивитися онлайн матч Серії А 138
17:25 Футбол Відомий спортивний директор відмовився працювати в Дженоа 374
17:11 Футбол Легендарного бразильського футболіста Пеле знову госпіталізовано 341
17:05 Футбол Баварія - Майнц: Де дивитися онлайн матч Бундесліги 168
16:55 Футбол Анчелотті виграв 100-й матч у Лізі чемпіонів 205
16:39 Футбол Олександрія - Шахтар: Де дивитися онлайн матч УПЛ 285
16:26 Футбол Марлос має шість варіантів для продовження кар'єри 643
16:16 ММА 8 сезон «MAHATCH» обіцяє бути найяскравішим в історії! 186
16:09 Футбол Удінезе звільнив головного тренера 228
15:53 Футбол Динамо поступилося Бенфіці у Юнацькій Лізі УЄФА 603

Володимир Кличко: Не виключаю повернення заради одного бою

Сьогодні 18:09 225 0
Думки про камбек все ще живуть усередині легендарного українця
Володимир Кличко: Не виключаю повернення заради одного бою
#Кличко

Джерело - news.in-24.com.

Легендарний український боксер Володимир Кличко не виключає можливість свого повернення на ринг.

Про це заявив сам Кличко.

"Я тренуюся щодня, для мене це як чистити зуби.

Джорджу Форману було 45 років і десять місяців, коли він востаннє брав участь у боях. Має бути невеликий проміжок, тому що мені лише 45 років.

У найближчі п'ять років можливе все. Але це не спортивний камбек, зрештою, я там уже все бачив. Але я не відкидаю повернення на один бій.

Актуально: 19 років тому Володимир Кличко змусив здатися велетенського американця

Щоранку я брешу собі, що знову буду битися. Це мотивує мене", - сказав Кличко-молодший.

Володимир Кличко завершив кар'єру у 2017 році після поразки від Ентоні Джошуа.

Коментарі ()