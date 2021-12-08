Легендарний український боксер Володимир Кличко не виключає можливість свого повернення на ринг.

Про це заявив сам Кличко.

"Я тренуюся щодня, для мене це як чистити зуби.

Джорджу Форману було 45 років і десять місяців, коли він востаннє брав участь у боях. Має бути невеликий проміжок, тому що мені лише 45 років.

У найближчі п'ять років можливе все. Але це не спортивний камбек, зрештою, я там уже все бачив. Але я не відкидаю повернення на один бій.