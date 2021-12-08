Джерело - news.in-24.com.
Легендарний український боксер Володимир Кличко не виключає можливість свого повернення на ринг.
Про це заявив сам Кличко.
"Я тренуюся щодня, для мене це як чистити зуби.
Джорджу Форману було 45 років і десять місяців, коли він востаннє брав участь у боях. Має бути невеликий проміжок, тому що мені лише 45 років.
У найближчі п'ять років можливе все. Але це не спортивний камбек, зрештою, я там уже все бачив. Але я не відкидаю повернення на один бій.
Актуально: 19 років тому Володимир Кличко змусив здатися велетенського американця
Щоранку я брешу собі, що знову буду битися. Це мотивує мене", - сказав Кличко-молодший.
Володимир Кличко завершив кар'єру у 2017 році після поразки від Ентоні Джошуа.