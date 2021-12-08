Чеботар: Провів 100 раундів спарингів

Український боксер Василь Чеботар (9-0, 3 КО) ретельно готується до бою із казахським боксером Сагадатом Рахманкулом (8-2-0, 6 КО).

Про це розповів сам боксер.

"18 грудня мені доведеться провести серйозний десятираундовий бій. Я тренуюся дуже відповідально, викладаюся по максимуму. Позаду потужна фізична підготовка, провів близько 100 раундів спарингів із сильними бійцями. Я готовий, мене не зупинити! Я готовий до серйозних викликів!.

Сагадат – сильний та досвідчений боєць, його не можна недооцінювати. Але я теж не з бібліотеки вийшов! Бій вийде видовищним!

Багато говорити не буду, хочу багато зробити в ринзі. Але я скажу одне: війна почнеться з перших секунд бою і триватиме до останньої!", - розповів Чеботар.