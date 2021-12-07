Джошуа може відмовитися від реваншу з Усиком

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа має вирішити чи хоче він битися проти Олександра Усика.

Про це заявив чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі.

"Слова Джошуа про те, що може взяти відступні? Я не висловлюватиму свою думку з цього приводу, тому що він подивиться це інтерв'ю і відмовиться відходити вбік. Я хочу, щоб він відсторонився, після чого я зможу повністю рознести Олександра Усика", - заявив британець.

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"Якщо Джошуа це зробить, то зробить якщо ні, то ні. Я скажу тільки одне: розберися з цим, чорт забирай. Візьми свої гроші і звали або ж бийся з цим хлопцем. Вибери одне чи інше", – сказав Ф'юрі

Нагадаємо, Мейвезер оцінив перемогу Усика над Джошуа.