Мейвезер: Лопес був абсолютом, а я ні. Не збираюся його критикувати

Ексчемпіон світу у п'яти вагових категоріях поділився думкою про бій Камбосос – Лопес

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес має піднятися до першої напівсередньої ваги.

Про це заявив ексчемпіон світу у п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер.

"Бажаю цим молодим хлопцям лише найкращого. Лопес був абсолютом, а я ні. Не те, що я не міг, але я не був. Я не збираюся сидіти тут і критикувати його чи його батька. Бажаю їм найкращого", - заявив боксер.

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"Думаю, рішення піднятися в першу напівсередню вагу – найкраще зараз. Але вітаю його, що він був абсолютом. Багатьом це не вдавалося. Я був чемпіоном у п'яти дивізіонах одночасно, не знаю, чи це вдавалося комусь", - сказав Мейвезер.

Нагадаємо, Лопес не буде проводити реванш за звання абсолютного чемпіона світу.