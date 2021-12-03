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Гірн: Камбосос та Хейні мають провести бій за звання абсолютного чемпіона світу

Сьогодні 07:31 436 0
Промоутер оцінив статус австралійського боксера
Гірн: Камбосос та Хейні мають провести бій за звання абсолютного чемпіона світу
#Камбосос, #Хейні, #Гірн

Джерело - FightHype.com.

Промоутер чемпіонів легкої ваги (до 61.2 кг) Джорджа Камбососа та Девіна Хейні Едді Гірн не вважає австралійця абсолютним чемпіоном дивізіону, адже він не має пояса від WBC.

Про це заявив сам Гірн.

"Всі чотири організації повинні визнати чемпіоном боксера, щоб він вважався абсолютним чемпіоном. Інші організації не визнають пояса WBC Franchise.

Я розумію, чому WBC стверджують, що Камбосос є абсолютним чемпіоном, але це їхня думка. Я вважаю, що Джордж не такий. Так, він повинен їм вважатися, як і Теофимо до нього, і не їх вина, що WBC вчинили так, як вчинили. І тому єдиний спосіб визначити справжнього чемпіона - це звести Камбососа та Хейні”, - зазначив Гірн.

Раніше, Камбосос сенсаційно переміг роздільним рішенням суддів абсолютного чемпіона світу Лопеса.

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