Спаринг-партнер Берінчика: Денис видає по повній

Український боксер Ярослав Харциз розповів про спаринги з Денисом Берінчиком

Джерело - Чемпіон.

18 грудня в Броварах Денис Берінчик (15-0-0, 9 КО) вийде в ринг проти експретендента на титул чемпіона світу IBF Іси Чанієва (15-3-0, 7 КО) з Росії. На кону титул Дениса WBO International у легкій вазі.

Український боксер Ярослав Харциз розповів про спаринги з Берінчиком перед його захистом титулу.

"Зараз перебуваю в тренувальному таборі Дениса, де ми проводимо спаринг-сесії. Табір знаходиться в чудовому місці - в Буковелі шалено красива природа, особливе повітря. Тут зовсім інше відновлення, ніж у місті. У команді відмінний клімат, гумор, легкість. Це дуже важливо", - розповів Ярослав.

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"Мені цікаво спарингувати з Берінчиком, він - досвідчений боксер високого класу. І мене дивує в ньому те, що він вміє включатися в потрібний момент і видавати по повній. Кожен спаринг цікавий і різний, тому доводиться перемикатися".

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"Як на мене, Денис перебуває у гарній формі, хочу побажати йому успішної подальшої підготовки".

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