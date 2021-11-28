Гірн: Не можу повірити, що Камбосос переміг Лопеса

Поразка колишнього абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Теофімо Лопеса від Джорджа Камбососа є закономірною.

Про це заявив голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн.

"Я думаю, що Камбосос переміг із різницею у два раунди. Нічия? Ні. Тео не виграв у цьому бою. Після поєдинку Лопес сказав мені, що переміг, але ні. Джордж здобув перемогу у цьому бою. Він заслужив на це. Камбосос - грьобаний герой, король Австралії. Який чудовий хлопець!

Бійці повинні подивитися на виступ Камбососа, щоб зрозуміти, що необхідно для перемоги над таким чудовим боксером, як Теофімо Лопес. Потрібно не тільки виконати чудовий план, а й бути у чудових кондиціях, правильно зробити вагу. Без правильної вагогонки, без відмінної форми Камбосос не піднявся б у десятому раунді і не дійшов би до кінця поєдинку. Я не можу повірити, що він переміг. Просто чудовий бій", - сказав Едді Гірн.