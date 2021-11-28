Лопес: Я не жалюгідний невдаха. Я - справжній чемпіон

Колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес (16-1, 12 КО) після поразки від Джорджа Камбососа-молодшого (20-0, 10 КО) не зупинеться і йтимемо вперед.

Про це заявив сам Лопес.

"Я не жалюгідний невдаха. Я однаково сприймаю свої перемоги та поразки. Я - справжній чемпіон.

Я вийшов на ринг і зробив те, що я мав зробити. Я виклався максимум. Мене не турбує, що кажуть інші. Ми не зупинимося і йтимемо вперед. Я люблю вас усіх", - сказав Лопес.