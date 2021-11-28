Гарсія: Я повернуся на ринг у поєдинку з Камбососом

Американський боксер Раян Гарсія (21-0, 18 КО) хоче провести бій з новим абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Джорджем Камбососа-молодшим.

Про це заявив сам боксер.

"Я повернуся на ринг у поєдинку з Камбососом.

Величезна повага до Джорджа за цей виступ. Чесно кажучи, він на це заслужив. Мені не сподобався Лопес", - сказав Гарсія.