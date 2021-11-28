Гарсія: Я повернуся на ринг у поєдинку з Камбососом

Джерело - Чемпіон.
Американський боксер Раян Гарсія (21-0, 18 КО) хоче провести бій з новим абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Джорджем Камбососа-молодшим.
Про це заявив сам боксер.
"Я повернуся на ринг у поєдинку з Камбососом.
Величезна повага до Джорджа за цей виступ. Чесно кажучи, він на це заслужив. Мені не сподобався Лопес", - сказав Гарсія.
My return fight I’ll fight Kambosos 🥊👀— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) November 28, 2021
Раніше Гарсія переніс операцію на руці.
Нагадаємо, Камбосос переміг Лопеса роздільним рішенням суддів.