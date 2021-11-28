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Гарсія: Я повернуся на ринг у поєдинку з Камбососом

Сьогодні 11:09 171 0
Гарсія прокоментував перемогу Камбосососа над Лопесом
Гарсія: Я повернуся на ринг у поєдинку з Камбососом
#Гарсія, #Лопес

Джерело - Чемпіон.

Американський боксер Раян Гарсія (21-0, 18 КО) хоче провести бій з новим абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Джорджем Камбососа-молодшим.

Про це заявив сам боксер.

"Я повернуся на ринг у поєдинку з Камбососом. 

Величезна повага до Джорджа за цей виступ. Чесно кажучи, він на це заслужив. Мені не сподобався Лопес", - сказав Гарсія.

Раніше Гарсія переніс операцію на руці.

Нагадаємо, Камбосос переміг Лопеса роздільним рішенням суддів. 

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