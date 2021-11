Стівенсон - про перемогу Камбососа: Я не проти поїхати до Австралії

Чемпіон WBO у першій легкій вазі Шакур Стівенсон (17-0, 9 КО) хоче провести бій з новим абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Джорджем Камбососом-молодшим.

Про це заявив сам боксер.

Oh yeah champ @georgekambosos I don’t mind traveling to Australia either but congrats enjoy the family and settle down and think on it… Sounds like a even bigger and better fight to me!